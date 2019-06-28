PSV, Bruma’yı transfer etti

Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV, bir dönem Galatasaray’da da görev yapan Armindo Bruma’yı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman temsilcisi Leipzig ile varılan anlaşmanın ardından Bruma ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 24 yaşındaki Portekizli milli oyuncunun PSV kadrosuna katıldığı için mutlu oldukları ifade edildi.

Bruma, Galatasaray formasıya oynadığı 85 resmi maçta 15 kez fileleri havalandırdı.