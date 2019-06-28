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PSV, Bruma’yı transfer etti
Dünyadan Futbol

PSV, Bruma’yı transfer etti

Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV, Bundesliga takımlarndan Leipzig'te forma giyen Armindo Bruma'yı kadrosuna kattı.

28 Haziran 2019 14:50

Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV, bir dönem Galatasaray’da da görev yapan Armindo Bruma’yı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman temsilcisi Leipzig ile varılan anlaşmanın ardından Bruma ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 24 yaşındaki Portekizli milli oyuncunun PSV kadrosuna katıldığı için mutlu oldukları ifade edildi.

Bruma, Galatasaray formasıya oynadığı 85 resmi maçta 15 kez fileleri havalandırdı.

Son güncelleme 14:50 | 28 Haziran 2019
bruma Hollanda Eredivisie psv
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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