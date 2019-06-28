SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Hak yerini buldu ve o tablo tekrar yerine asıldı | Son dakika haberleri
Norveç 0-3 İngiltere | FIFA Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final
Dünyadan Futbol

Norveç 0-3 İngiltere | FIFA Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final

Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Norveç'i 3-0'la geçen İngiltere adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. İngiltere'nin 3. dakikadaki golünü atan Jill Scott, turnuva tarihinin en erken golünü atmış oldu.

28 Haziran 2019 00:03

FIFA Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final eşleşmelerinin ilk maçında İngiltere, Norveç’i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen ve 7 Temmuz’da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç karşılaştı.

Le Havre kentindeki Okyanus Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında İngiltere, Jill Louise Scott’un 3. dakika ve Ellen Toni White’ın 40. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 57. dakikada Lucia Bronze attığı golle skoru belirledi. İngiltere’de Nikita Parris 83. dakikada penaltı kaçırdı.

İngiltere’nin yarı finaldeki rakibi, yarın TSİ 22.00’de oynanacak Fransa-ABD maçıyla belli olacak.

Son güncelleme 00:17 | 28 Haziran 2019
FIFA Kadınlar Dünya Kupası ingiltere norveç
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR