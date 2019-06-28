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Mircea Lucescu’ya şişe uzattılar! İkinci fırça vakası

Dün akşam İtalya'da oynanan Romanya U21-Almanya U21 maçı öncesi muhabirlere röportaj veren Türkiye A Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu'ya plastik şişe uzatıldı. O anlar akıllara İzlanda'da yaşanan fırça skandalını getirdi.

SKOR DIŞ HABER 28 Haziran 2019 11:33

İtalya’da düzenlenen UEFA 21 yaş altı futbol turnuvasında yarı finalde oynanan Almanya-Romanya maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.

Almanya’nın 4-2 kazandığı mücadeleyi izlemek için Renato Dall’Ara Stadyumu’na giden Türkiye A Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs mikrofonların arasından Lucescu’ya plastik bir şişe uzattı. Durumu fark eden basın mensupları hemen müdahale ederek şişeyi uzatan kişiyi Lucescu’dan uzaklaştırdı.

11 Haziran 2019 Fırça krizine neden olan Belçikalı Türkiye forması giyerek özür diledi! İzlanda Keflavik Havalimanı'nda Emre Belözoğlu`na fırça uzatarak saygısızlık yapan ve diplomatik krize neden olan Belçikalı taraftar Türkiye forması giyerek özür diledi. İlgili Haberi Oku

AKILLARA İZLANDA GELDİ

Yaşanan o anlar kameralara saniye saniye yansırken akıllara A Milli Takım’ın İzlanda’da yaşadığı ‘fırça skandalı’ geldi. Hatırlanacağı üzere 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçı için İzlanda’ya giden Milli Takım’da kaptan Emre Belözoğlu’na havaalanında uzatılan fırça büyük gündem yaratmıştı.

Son güncelleme 12:21 | 28 Haziran 2019
almanya u21 italya lucescu plastik şişe romanya u21
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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