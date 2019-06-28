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Max Kruse kimdir? Max Kruse hangi mevkide oynuyor? İşte merak edilenleri…
Fenerbahçe

Max Kruse kimdir? Max Kruse hangi mevkide oynuyor? İşte merak edilenleri…

Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'da doğdu. Fenerbahçe ilk yabancı transferini Max Kruse ile yaptı. Son olarak Werder Bremen'de forma giyen tecrübeli oyuncu gelecek sezon Fenerbahçe formasını terteletcek. Taraftarlar ise Max Kruse kimdir merak ediyor. Max Kruse hangi takımlarda oynadı, hangi mevkide oynuyor? İşte merak edilenler...

28 Haziran 2019 19:57

Uzun süredir konuşulan Max Kruse Fenerbahçe’ye transfer oldu. Taraftarları sevindiren gelişme sonrasında Max Kruse kimdir aramaları artmaya başladı. Gol vuruşlarındaki becerisiyle tanınan panzer bonservis bedeli ödenmeden takıma katıldı.

MAX KRUSE KİMDİR? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya’nın Reinbek kentinde doğdu. Futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek’te başladı. 10 yaşına geldiğinde SC Vier’e transfer olan Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı.

Alman forvet, daha sonra sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg’da oynadı. 2016 yılında ise Werder Bremen’e geri döndü. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

Milli formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan Max Kruse, 24 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. İlk defa 2013’te formasını giydiği Almanya A Milli Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti.

Max Kruse, geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasıyla sahaya çıktığı 36 maçın hepsinde ilk 11’de forma giydi ve 12 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

28 Haziran 2019 SON DAKİKA | Fenerbahçe, Max Kruse transferini açıkladı! Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe, Werder Bremen`den Max Kruse`u transfer ettiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:57 | 28 Haziran 2019
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