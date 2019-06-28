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Kırkpınar’da 3 ton zeytinyağı kullanılacak
Diğer Sporlar

Kırkpınar’da 3 ton zeytinyağı kullanılacak

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, Kırkpınar güreşlerinde Er Meydanı'na çıkacak pehlivanların güreş öncesi vücutlarına sürdüğü zeytinyağının Trakya Birlik tarafından sağlandığını ve yaklaşık 3 ton zeytinyağını belediyeye teslim ettiklerini belirtti.

28 Haziran 2019 16:34

Dualı çayır Er Meydanı'nda 658 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen Ata sporu yağlı güreşin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün, “658 yıldır devam eden güreşlerimize biz gururla destek veriyoruz. Trakya Birlik olarak Kırkpınar’a her türlü maddi, manevi desteği vermeye devam ediyoruz. Bu yıl da 3 ton zeytinyağını belediyeye teslim ettik” dedi.

Akgün ayrıca, güreşlerde ilk üçe girecek pehlivanlara ödül olarak ayçiçeği yağı hediye edileceğini sözlerine ekledi.

Son güncelleme 16:34 | 28 Haziran 2019
kırkğınar
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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