Kırkpınar’da 3 ton zeytinyağı kullanılacak

Dualı çayır Er Meydanı'nda 658 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen Ata sporu yağlı güreşin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün, “658 yıldır devam eden güreşlerimize biz gururla destek veriyoruz. Trakya Birlik olarak Kırkpınar’a her türlü maddi, manevi desteği vermeye devam ediyoruz. Bu yıl da 3 ton zeytinyağını belediyeye teslim ettik” dedi.

Akgün ayrıca, güreşlerde ilk üçe girecek pehlivanlara ödül olarak ayçiçeği yağı hediye edileceğini sözlerine ekledi.