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Gazi Koşusu ne zaman? Gazi Koşusuna katılacak atlar ve jokeyler belli oldu!
At Yarışı

Gazi Koşusu ne zaman? Gazi Koşusuna katılacak atlar ve jokeyler belli oldu!

Türkiye'de atçılığın zirve koşusu olan Gazi Koşusu'nun 93'üncüsü bu sene gerçekleştirilecek. Gazi Koşusu'nda hangi atlar ve jokeyler yarışacak belli oldu. Peki, Gazi Koşusu 2019 ne zaman koşulacak?

28 Haziran 2019 13:44

Türkiye'de atçılığın bir numaralı kupası olan ve 1927'den aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun 93.'üncüsü 30 Haziran pazar günü gerçekleştirilecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği doğrultusunda gerçekleştirilmeye başlanan yılın en önemli koşusunda birincilik ikramiyesi 1.650.000 TL olurken, ikinciye 660.000 TL, üçüncüye 330.000 TL ve dördüncüye 165.000 TL olarak toplamda 2.805.000 TL ikramiye ödenecek.Peki, Gazi Koşusu ne zaman gerçekleşecek ve hangi atlar katılım gösterecek?

GAZİ KOŞUSU'NUN SAATİ VE KANALI BELLİ OLDU

93. Gazi Koşusu, bu yıl 30 Haziran Pazar günü saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Gazi Koşusu Kanal D'den canlı olarak yayınlanacak.

GAZİ KOŞUSU JOKEYLERİ VE YARIŞACAK ATLAR

Son güncelleme 13:44 | 28 Haziran 2019
Gazi Koşusu
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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