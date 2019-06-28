Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy’dan Simon Kjaer ve Eljif Elmas açıklaması!

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Sevilla’da forma giyen Simon Kjaer ve Makedon futbolcu Eljif Elmas hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertlilerin eski savunma oyuncusu Simon Kjaer ile ilgilendiği iddialarını yanıtlayan Özsoy, “Teklif yaptığımız doğru değil. Olabilir mi? Olabilir, ihtimal var” yorumunda bulundu.

Sporx’te yer alan habere göre; transferde teknik ekibin ve yönetimin düşüncelerinin önemli olduğunu belirten Özsoy, “Önce duruma bakmalıyız. Teknik direktörümüzün, yönetimin ne düşündüğünü görmeliyiz. Kjaer harika bir oyuncu olduğunu kanıtlamış birisi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avrupa devlerinin kıskacında olan Eljif Elmas hakkında konuşan Özsoy, “Elmas için Sevilla ile birlikte birçok başka kulüp de devrede” şeklinde konuştu.

Simon Kjaer’in menajeri Mikkel Beck de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncunun yedek kulübesinde oturmak istemediğini belirtirken “Eğer satmak isterlerse biz de ona göre plan yaparız” dedi.

30 yaşındaki Danimakarlı savunma oyuncusu 2015-17 sezonlarında Fenerbahçe forması giydikten sonra 12,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla’ya transfer oldu.

Kjaer geçen sezon La Liga’da 26 maçta forma giydi.

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