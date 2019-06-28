Erkan Sözeri son kararını verdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’un teknik direktörü Erkan Sözeri, opsiyonunu kulüpte kalmaktan yana kullandığını belirtti.

Erkan Sözeri, son günlerde başta Bursaspor olmak üzere kendisiyle ilgilenen kulüplerin olduğunu söyledi. Giresunspor ile de bu ay sonuna kadar opsiyonlu sözleşmesi olduğunu anımsatan Erkan Sözeri, şunları kaydetti:

“Giresunspor’da devam etmeye karar verdim, çünkü Giresun camiasının bana sevgisi ilgisi her zaman olduğu gibi çok üst düzeyde. Bursaspor camiasından da aynı ilgi ve alakayı gördüm fakat Giresunspor ile kontratım varken ayrılma opsiyonumu kullanmak yerine, kontratımın devam etmesini uygun gördüm. Giresunspor ile şampiyonluğa oynayacak bir kadroyu kurarak hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum.”

Erkan Sözeri, kamuoyunun kendisiyle ilgili belirsizlik anlamında daha fazla meşgul edilmesini istemediğini belirterek, 1 Temmuz’da Giresunspor ile yeni sezon çalışmalarına başlayacağını aktardı. Erkan Sözeri, kendisiyle ilgilenen kulüplere ve teveccühlerine de teşekkür etti.