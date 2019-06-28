CANLI YAYIN | Venezuela – Arjantin | Copa America Çeyrek Final

Copa America heyecanı çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Gecenin kritik maçında Venezuela ile Arjantin karşı karşıya geliyor.

Maracana Stadı’nda saat 22:00’da başlayan karşılaşmayı hakem Wilmar Alexander Roldán Pérez yönetiyor.

Çeyrek final turundaki bir diğer mücadelede Paraguay ile normal sürede 0-0 berabere kalan Brezilya, penaltı atışları sonucunda bir üst tura yükselen taraf oldu.

VENEZUELA 0-2 ARJANTİN (İkinci yarı oynanıyor)

GOL: Lautaro Martinez 10′, Lo Celso 74′

Arjantin’in golü sonrasında Lautaro Martinez ve arkadaşlarının gol sevinci #CopaAmerica pic.twitter.com/9WEuh5rKWQ — SKOR (@SozcuSkor) 28 Haziran 2019

İLK 11’LER;

ARJANTİN: Armani, Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Acuna, De Paul, Messi, Aguero, Lautaro Martinez

VENEZUELA: Farinez, Chancellor, Moreno, Herrera, Machis, Rincon, Mago, Murillo, Rosales, Hernandez, Rondon