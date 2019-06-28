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CANLI YAYIN | Venezuela – Arjantin | Copa America Çeyrek Final
Dünyadan Futbol

CANLI YAYIN | Venezuela – Arjantin | Copa America Çeyrek Final

Copa America Çeyrek Final mücadelesinde Venezuela ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skor takibi burada... Arjantin 10. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti, Lo Celso'nun golüyle skor 2-0'a geldi. İkinci yarı oynanıyor...

28 Haziran 2019 22:02

Copa America heyecanı çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Gecenin kritik maçında Venezuela ile Arjantin karşı karşıya geliyor.

Maracana Stadı’nda saat 22:00’da başlayan karşılaşmayı hakem Wilmar Alexander Roldán Pérez yönetiyor.

Çeyrek final turundaki bir diğer mücadelede Paraguay ile normal sürede 0-0 berabere kalan Brezilya, penaltı atışları sonucunda bir üst tura yükselen taraf oldu.

VENEZUELA 0-2 ARJANTİN (İkinci yarı oynanıyor)

GOL: Lautaro Martinez 10′, Lo Celso 74′

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İLK 11’LER;

ARJANTİN: Armani, Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Acuna, De Paul, Messi, Aguero, Lautaro Martinez

VENEZUELA: Farinez, Chancellor, Moreno, Herrera, Machis, Rincon, Mago, Murillo, Rosales, Hernandez, Rondon

Son güncelleme 23:37 | 28 Haziran 2019
arjantin venezuela
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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