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Konyaspor, Alper Uludağ’ı kadrosuna kattı!
Transfer Haberleri

Konyaspor, Alper Uludağ’ı kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, sol bek Alper Uludağ'ı transfer ettiğini açıkladı

28 Haziran 2019 22:34

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, geçen sezon Gençlerbirliği’nde forma giyen sol bek oyuncusu Alper Uludağ ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulübün internet sitesinden 29 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, “Konyaspor’umuzun ikinci transferi Alper Uludağ oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda düzenlenen imza törenine Kulüp başkan yardımcımız Osman Koçak katıldı. Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ kulübümüzle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Alper Uludağ, 25 numaralı formayı giyecek.” denildi.

Son güncelleme 22:35 | 28 Haziran 2019
Alper Uludağ atiker konyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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