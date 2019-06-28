SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yanlış adresi basan polis, ev sahibini darp etti
Alper Potuk askerliğini bitirip tezkeresini aldı
Fenerbahçe

Alper Potuk askerliğini bitirip tezkeresini aldı

Burdur'da 21 günlük bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Alper Potuk, tezkeresini aldı.

28 Haziran 2019 14:11

Burdur 58. Piyade Eğitim Alayı’nda 21 gün bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, bu sabah Binbaşı Maruf Kışlası’nda düzenlenen törende yemin etti. Alper Potuk’u yemin töreninde annesi Yurdagül, babası Mustafa ve ağabeyi Emrah Potuk yalnız bırakmadı. Alper Potuk yemin töreninden sonra yakınlarıyla hasret giderdi.

Alper Potuk güzel bir askerlik dönemi geçirdiğini söyledi. Baba Mustafa Potuk ise “Gururluyuz, mutluyuz. Allah’ımıza bin şükür bugünleri gösterdiği için” dedi. Kışladan çıkan Potuk, ailesiyle bir mekanda yemek yedi, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.  

Son güncelleme 14:12 | 28 Haziran 2019
Alper Potuk askerlik bedelli Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR