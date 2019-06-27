Yıldız isimler tatilde bir araya geldiler! Sosyal medyayı salladı…

Milli futbolcular; Arda Turan, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Burak Yılmaz ve Fenerbahçe Beko basketbol takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu tatilde bir buluştu.
O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan sporcular beraber ayak tenisi oynamayı ihaml etmedi.
Fenerbahçe’ye tarnsferi konuşulan Emre Belözoğlu, kaptan Volkan Demirel ayak tenisinde Beşiktaş’ın yıldızı Burak Yılmaz ile Medipol Başakşehir formasını giyen Arda Turan’la karşılaştı.
Çekişmeli mücadeleyi Burak ve Arda ikilisi kazandı. Sporcuların paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.