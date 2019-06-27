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Yıldız isimler tatilde bir araya geldiler! Sosyal medyayı salladı…
Beşiktaş

Yıldız isimler tatilde bir araya geldiler! Sosyal medyayı salladı…

Tatilde bir araya gelen Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Burak Yılmaz, Arda Turan ve Melih Mahmutoğlu'nun beraber verdikleri poz büyük ilgi gördü

27 Haziran 2019 08:00

Milli futbolcular; Arda Turan, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Burak Yılmaz ve Fenerbahçe Beko basketbol takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu tatilde bir buluştu.

O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan sporcular beraber ayak tenisi oynamayı ihaml etmedi.

Fenerbahçe’ye tarnsferi konuşulan Emre Belözoğlu, kaptan Volkan Demirel ayak tenisinde Beşiktaş’ın yıldızı Burak Yılmaz ile Medipol Başakşehir formasını giyen Arda Turan’la karşılaştı.

Çekişmeli mücadeleyi Burak ve Arda ikilisi kazandı. Sporcuların paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Son güncelleme 09:20 | 27 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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