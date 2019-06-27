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Valencia, Barcelona’nın yedek kalecisi Jasper Cillessen’i 35 milyon Euro’ya transfer etti!
Transfer Haberleri

Valencia, Barcelona’nın yedek kalecisi Jasper Cillessen’i 35 milyon Euro’ya transfer etti!

Valencia, Barcelona'nın yedek kalecisi Jasper Cillessen'i 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Haziran 2023'e kadar renklerine bağladı. 30 yaşındaki Hollandalı kaleci, Barcelona'da 5'i La Liga, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere iki buçuk sezonda toplam 31 maçta forma giyebilmişti.

27 Haziran 2019 00:30

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, Barcelona’nın Hollandalı yedek kalecisi Jasper Cillessen’i renklerine bağladı. Valencia, 35 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cillessen’i Haziran 2023’e kadar renklerine bağladı. 30 yaşındaki Cillessen’in serbest kalma bedeli ise 80 milyon Euro olarak belirlendi.

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2016-2017 sezonunun devre arasında Barcelona’nın Ajax’tan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cillessen, Katalunya’da geçirdiği iki buçuk sezonda sadece 32 resmi maçta görev yapabildi. Cillessen, 23 Kral Kupası maçında boy gösterirken ligde sadece 5 maçta görev yaptı, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 karşılaşmada sahaya çıktı.

Son güncelleme 00:30 | 27 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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