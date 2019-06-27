Valencia, Barcelona’nın yedek kalecisi Jasper Cillessen’i 35 milyon Euro’ya transfer etti!

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, Barcelona’nın Hollandalı yedek kalecisi Jasper Cillessen’i renklerine bağladı. Valencia, 35 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cillessen’i Haziran 2023’e kadar renklerine bağladı. 30 yaşındaki Cillessen’in serbest kalma bedeli ise 80 milyon Euro olarak belirlendi.
2016-2017 sezonunun devre arasında Barcelona’nın Ajax’tan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cillessen, Katalunya’da geçirdiği iki buçuk sezonda sadece 32 resmi maçta görev yapabildi. Cillessen, 23 Kral Kupası maçında boy gösterirken ligde sadece 5 maçta görev yaptı, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 karşılaşmada sahaya çıktı.
De los pies a la cabeza y con mucho estilo …
¡¡¡YA LO TENEMOS AQUÍ!!!
AFICIÓN, ¿le damos la bienvenida? #AmuntValencia pic.twitter.com/626YJq0fCf
— Valencia CF (@valenciacf) 26 Haziran 2019