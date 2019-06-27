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UCI, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu World Tour takviminden çıkardı!
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UCI, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu World Tour takviminden çıkardı!

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) yönetimi, 19 Haziran 2019 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yeterli profesyonel takım yarıştıramadığı için 2020 yarışma takviminden Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu çıkardığını açıkladı.

27 Haziran 2019 07:20

Uluslararası Bisiklet Birliği yönetimi, World Tour 2020 takvimini açıklarken Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu takvimden çıkardığını kendi resmi sitesinden yayınladı.

UCI, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından gelecek yıl 56’ncı defa düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun peş peşe 2 yıl 10 profesyonel takım şartını yerine getirmediği için yarışma takviminden çıkardı.

Türkiye temsil edilmiyor…

Eski başkan Emin Müftüoğlu’nun federasyon başkanlığı döneminde Türkiye, UCI yönetiminde yer almaktaydı. Ancak Müftüoğlu’nun başkanlıktan gitmesiyle yeni gelen başkan Erol Büyükbakırcı döneminde UCI yönetiminde Türkiye temsil edilmiyordu.

Öte yandan UCI tarafından profesyonel ligden düşürülen Türkiye’nin kaçıncı kategoriye düştüğü, eylül ayında yapılacak olan yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanacak. 12 Haziran 2019 Kaza yapan Chris Froome, Fransa`da olmayacak! Fransa`da katıldığı yarış sırasında kaza yapan ve vücudunda birçok kırık tespit edilen Büyük Britanyalı bisikletçi Chris Froome, Fransa Bisiklet Turu`nda yarışamayacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:49 | 27 Haziran 2019
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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