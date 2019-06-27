Transfer haberleri: FB genç yıldız için Alman devinin kapısını çaldı! 27 Haziran son dakika transfer haberleri…

Gelecek sezon için bonservisi elinde olan ve kiralanabilecek futbolculara yönelen Fenerbahçe, Renato Sanches için Bayern Münih’in kapısını çaldı. Beşiktaş, Juventus’ta forma şansı azalan Sami Khedira için mesai harcıyor. Tottenham'la mukavelesi biten İspanyol golcü Fernando Llorente, gelen tekliflerden Galatasaray'ı cazip buldu. İşte, son dakika transfer haberleri, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transfer gündemi…

FENERBAHÇE’YE GENÇ YILDIZ

Portekiz basınından A Bola, sarı-lacivertli yönetimin PSG’nin de radarında olan orta saha oyuncusu Renato Sanches’i kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.

UEFA’nın kararını bekleyen Fenerbahçe, transfer bombalarını bir bir patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer harekâtıyla ilgili olarak Portekiz basınından A Bola bomba bir habere imza attı. Max Kruse ve Alexandar Kolarov ile anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerin, büyük umutlarla transfer olduğu Bayern Münih’te aradığını bulamayan Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches’i bir yıllığına kiralık olarak renklerine katmak istediği belirtildi. Haberde Fenerbahçe’nin, PSG’nin de radarında olan 21 yaşındaki genç yıldızla geçen sezon da ilgilendiği hatırlatıldı.

GALATASARAY LIRONETE İLE İLGİLENİYOR

Mbaye Diagne'yi satmak için görüşmeler yapan Galatasaray, takviyeler listesinde çalışmayı da ihmal etmiyor. İspanyol basınında, Tottenham'la sözleşme uzatmayan 34 yaşındaki İspanyol golcü Fernando Llorente'nin, gelen birçok teklif arasından Galatasaray'ı seçeceğini konuşuluyor.

Bu sezon 35 resmi karşılaşmada 8 gol ve 5 asist yapan Fernando Llorente, Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha boy göstermeyi, daha cazip buluyor. Tecrübeli forvet oyuncusu, kariyerinin en parlak günlerini A.Bilbao'da yaşamıştı. Sarı-Kırmızılılar, İspanyalı Fernando Llorente dışında, başka isimlerle de görüşüyor.

BEŞİKTAŞ ALMAN YILDIZ İÇİN MESAİ HARCIYOR

İtalya şampiyonu Juventus'la olan sözleşmesini feshetmesi beklenen Alman futbolcu Sami Khedira, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu.

Siyah Beyazlılar'ın transferi için görüşmelerde bulunduğu iddia edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili İtalyan basınından flaş bir haber geldi.

Tuttosport gazetesi, Kartal'ın Juve'de yıllık 6 milyon euro kazanan Khedira'dan ücretinde indirip yapmasını talep ettiğini belirterek, “Türk ekibi Khedira'yı istiyor ama maliyetini yüksek buluyor” ifadelerine yer verdi.

Yönetimin, Alman yıldızı senelik 3.5 milyon euroya iknaya çalıştığı öğrenildi.

DİĞER TRANSFER HABERLERİ

Beşiktaş, İspanya’da istediği şartlarda kulüp bulamayan ve Dortmund’a dönmeye sıcak bakmayan Kagawa ile Alman ekibinde mevkisinde forma şansı azalan stoper Ömer Toprak için harekete geçti. Kartal, iki oyuncu için ilk temasları sağladı. (Fanatik)

Transferin hızlı takımlarından Demir Grup Sivasspor'da harekât sürüyor. Samassa, Gaiano ve Appindangoye'yi kadrosuna katan Yiğidolar, Sporting Lizbon'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Luis'i de renklerine bağlamak üzere. (Fanatik)

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