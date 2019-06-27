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Son dakika! Trabzonspor transferi KAP’a bildirdi! 2001 doğumlu Taha Tunç…
Transfer Haberleri

Son dakika! Trabzonspor transferi KAP’a bildirdi! 2001 doğumlu Taha Tunç…

Son dakika! Trabzonspor, Pendikspor'da forma giyen 2001 doğumlu merkez orta saha oyuncusu Taha Tunç'u renklerine bağladı. Bordo-mavililer Taha için Pendikspor'a 300 bin TL bonservis bedeli ödeyecek. İşte KAP açıklaması...

27 Haziran 2019 18:00

Trabzonspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor’dan kadrosuna dahil ettiği genç oyuncu Taha Tunç için imza töreni düzenledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile yönetim kurulu üyesi Ali Sakarya’nın katıldığı törende Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Sağıroğlu, törende yaptığı konuşmada genç oyuncuları kadrolarına katmaya devam ettiklerini belirterek, “Bugün yine bir genç oyuncuyu, Türkiye’nin genç yeteneklerinden biri olan Taha Tunç’u kadromuza kattık. Taha, diğer futbolcularımız gibi yetenekleriyle takımımıza katkı sunmasını beklediğimiz sporculardan biri. İnşallah uzun yıllar bordo-mavi formamıza ve Türk futboluna başarıyla hizmet edecektir. Şimdiden genç kardeşimize başarılar diliyorum.” dedi.

Trabzonspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 18 yaşındaki Taha Tunç da “Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Trabzonspor’a transfer olduğum için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. İnşallah bana inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Başta babam olmak üzere bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

İşte Trabzonspor’un KAP açıklaması:

“Profesyonel futbolcu Taha Tunç’un kulübümüze transferi konusunda, Pendikspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Pendikspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 300.000.-TL ödenecektir. Futbolcunun, A Takımı ile çıkacağı ilk resmi Süper Lig müsabakasında oynamak koşuluyla tek bir defaya mahsus olmak üzere Pendikspor Kulübüne, 300.000.-TL daha ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde, transfer bedelinin %15’i Pendikspor’a ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla”

Son güncelleme 18:39 | 27 Haziran 2019
pendikspor Taha Tunç trabzonspor
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