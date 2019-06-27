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Transfer Haberleri

Son dakika! Galatasaray’ın transfer gündemindeki Ryan Babel İstanbul’a geldi…

Transferde son dakika gelişmesi... Adı Galatasaray ile anılan eski Beşiktaşlı Ryan Babel İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılıların son olarak İngiltere Premier Lig'de Fulham forması giyen Babel'in transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor.

27 Haziran 2019 16:36

Galatasaray’ın transfer listesinde olan Ryan Babel İstanbul’a geldi…

Galatasaray’a resmi imzayı atması beklenen Hollandalı yıldız Ryan Babel, havalimanında görüntülendi. Transferin resmi olarak açıklanması ve sarı kırmızılıların bonservisi elinde olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 2+1 yıllık kontrat yapması bekleniyor.

Sarı kırmızılı takımın uzun süredir transfer gündeminde olan Ryan Babel, Beşiktaş’tan ayrılıp devre arasında Fulham’a gitmişti. Premier Lig’in noktalanması ve Fulham’ın küme düşmesiyle birlikte boşa çıkan Hollandalı yıldız, İstanbul’a gelerek Galatasaray ile son görüşmeleri gerçekleştirecek.

 

Son güncelleme 17:46 | 27 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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