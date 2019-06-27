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Senegal: 0 – Cezayir: 1 | 2019 Afrika Uluslar Kupası
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Senegal: 0 – Cezayir: 1 | 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu ikinci maçında Senegal ile karşılaşan Cezayir 1-0 galip geldi ve puanını 6'ya çıkardı. Cezayir'e galibiyeti getiren golün asistini Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli yaptı.

27 Haziran 2019 22:27

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu’nda Cezayir, Senegal’i 1-0 yendi.

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvadaki C Grubu maçında Cezayir ile Senegal, başkent Kahire’deki 30 Haziran Stadı’nda karşılaştı.

Cezayir, 49. dakikada Muhammed Belaili’nin attığı golle maçı 1-0 kazanarak gruptaki puanını 6’ya çıkarırken Senegal 3 puanda kaldı.

Cezayir’e galibiyeti getiren golün asistini Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli yaptı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16’ya kalacak.

3 GALATASARAYLI SAHADA

Senegal’de geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da kiralık geçiren Badou Ndiaye 90 dakika forma giyerken, bir diğer Galatasaray’lı futbolcu Mbaye Diagne ise 73’üncü dakikada oyuna dahil oldu.

Senegal’de ayrıca geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Henri Saivet 86’ncı dakikada oyuna girdi. Cezayir’de ise Galatasaray’da forma giyen Sofiane Feghouli 90 dakika forma giyerken, sezonu Fenerbahçe’de tamamlayan Islam Slimani forma şansı bulamadı.

Senegal, gruptaki son maçında Pazartesi günü Kenya ile karşılaşacak. Cezayir ise Tanzanya ile mücadele edecek.

Son güncelleme 22:31 | 27 Haziran 2019
2019 Afrika Uluslar Kupası cezayir senegal
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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