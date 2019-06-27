Rizespor’dan Vedat Muriç açıklaması! ‘Ali Koç ile görüştük bu hafta…’

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan golcü futbolcu Vedat Muriç’in transferi hakkında açıklamalar yaptı. TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Hasan Kartal’ın değerlendirmelerinden satır başları şu şekilde:

‘HERHALDE BU HAFTA KESİNLEŞİR’

‘ Sayın Ali Koç ile konuştum. Artık son aşamaya getirmemiz gerekecek. Bu işi bir yere getirmek lazım. Ama olmazsa da çocuk bizim çocuğumuz. Ama herhalde bu hafta kesinleşir. Galatasaray’ın da teklifi devam ediyor. Ama neticede belirli bir bedelle bitiririz diye bir şey konuşmadık. Bizim kafamızda Muriç’le ilgili bir bedel var. Ama bunu söylemek doğru olmaz çünkü 4 tane kulüp ilgileniyor oyuncuyla. Biraz ticari düşünmemiz lazım. ‘TAKASA ÇOK SICAK DEĞİLİM’

Takas konusunu Yılmaz Bal ve İsmail hoca bilir. Bizim işimize yarayacak oyuncu var mı ben bilmiyorum, onlar bilir. Ama ben takasa çok sıcak değilim. Direkt transfer istiyoruz. Avrupa kupalarında oynamak için Galatasaray’ı istiyordur. Yoksa Fenerbahçe ile Galatasaray’ı yan yana koyduğumuzda farklı bakacağını düşünmüyorum. Bizden ayrılan oyuncuların mutlu olmasını isterim tabii ki.

‘ORTADA BİR RAKAM YOK’

Yurt dışından da belli teklifler oldu. Biraz da hareketlenme yeni yeni başlıyor. Ben zannediyorum ki bir hafta 10 gün içerisinde bu iş sonuçlanır. Aatıf’ı biz çok ucuza almadık. Maliyetli bir oyuncuydu. Her ne kadar Fenerbahçe bir şey almamış olsa da bizim Aatif’a verdiğimiz ücret fazlaydı. Muriç’le ilgili resmi bir teklif gelmedi. Ali Koç Bey beni aradı benimle görüştü. Galatasaray’dan da bir yönetici arkadaşımıza telefon gelmiş. Ortada bir rakam yok. 10 gün içinde netleşmesini bekliyoruz.

İSMAİL KARTAL: GİTMESİNİ İSTEMİYORUM

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal da Muriç’in takımda kalması gerektiğini belirterek, “Ben Vedat Muriç’in gitmesini istemiyorum. Onun yerinin kolay kolay dolmayacağını düşünüyoruz. Kendisiyle bugün görüşeceğiz.Mehmet Topal’ı takımımda görmek istiyorum ama maliyet önemli. Mehmet Topal sevdiğim, tanıdığım bir oyuncu. Takımda olmasını isterim. Ancak bizim de ekonomik şartlarımız belli.” ifadelerini kullandı.