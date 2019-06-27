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Onuralp Bitim Anadolu Efes’ten ayrıldı
Basketbol Süper Ligi

Onuralp Bitim Anadolu Efes’ten ayrıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, Onuralp Bitim ile yollarını ayırdığını açıkladı. 

27 Haziran 2019 19:19

Anadolu Efes Basketbol Takımı’nda Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, emekleri için Onuralp Bitim’e teşekkür edildi.

Onuralp Bitim, geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde 20 maçta forma giydi.

Bitim, bu maçlarda ortalama 10 dakika süre alıp, 4.2 sayı, 1.6 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları yakaladı.

Son güncelleme 19:19 | 27 Haziran 2019
anadolu efes Onuralp Bitim
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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