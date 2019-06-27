Onuralp Bitim Anadolu Efes’ten ayrıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı’nda Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, emekleri için Onuralp Bitim’e teşekkür edildi.

Onuralp Bitim, geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde 20 maçta forma giydi.

Bitim, bu maçlarda ortalama 10 dakika süre alıp, 4.2 sayı, 1.6 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları yakaladı.

Emeklerin ve muhteşem smaçların için teşekkürler Onuralp, yolun açık olsun! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/7Utaetekzv

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 27 Haziran 2019