SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bunu da gördük! Umumi tuvalet ‘zarar ettiği’ gerekçesiyle kapatıldı
Mustafa Denizli’ye Traktör Sazi ile ilk antrenmanında sevgi seli
Diğer Takımlar

Mustafa Denizli’ye Traktör Sazi ile ilk antrenmanında sevgi seli

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin yeni Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımıyla çıktığı ilk antrenmanda taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

27 Haziran 2019 11:16

İran takımlarından Traktör Sazi’de teknik direktörlük kariyerini sürdüren Mustafa Denizli, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanı binlerce taraftar takip ederken, deneyimli teknik adama yoğun ilgi vardı. Denizli, kendisine yapılan tezahüratlara tribünlere giderek karşılık verdi. Mustafa Denizli taraftarlara, şampiyonluk için çalışacaklarının vurgusunu yaparak, bunu birlikte başaracaklarını belirtti.

69 yaşındaki teknik adam Traktör Sazi ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Mustafa Denizli, İran’da daha önce Proozi FC ve Pas Teheran takımlarını da çalıştırmıştı.

Son güncelleme 11:16 | 27 Haziran 2019
antrenman mustafa denizli Traktor sazi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR