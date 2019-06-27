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Mustafa Cengiz’den Nihat Özdemir’e ziyaret
Galatasaray

Mustafa Cengiz’den Nihat Özdemir’e ziyaret

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

27 Haziran 2019 16:57

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti.

TFF’den yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Galatasaray heyeti tarafından bir nezaket ziyareti gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ziyarete Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile Galatasaray Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer’in katıldığı belirtildi.

Görüşmede TFF Başkanı Nihat Özdemir’e ise yönetim kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu, Selim Soydan, Mustafa Çağlar ve Alkın Kalkavan’ın eşlik ettiği bildirildi.

Nihat Özdemir, sarı-kırmızılı yöneticilere, sırtında isimleri yazılı olan milli takım forması hediye etti.

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Son güncelleme 17:12 | 27 Haziran 2019
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