Maurizio Sarri: ‘Günde 60, belki daha fazla sigara içiyorum’

İtalya Serie A takımlarından Juventus’un yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, sigaraya olan bağımlılığıyla ilgili itirafta bulundu.

Sigaraya olan bağımlılığı ile bilinen İtalyan çalıştırıcı, “Günde 60 tane, belki daha fazla sigara içiyorum. Maç sırasında yokluğunu hissetmiyorum ama sonrasında kesinlikle içmem gerek” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Chelsea’yi çalıştıran 60 yaşındaki teknik adam, saha kenarında sık sık ağzındaki tütün sakızıyla görülüyordu.

İngiliz ekibiyle Avrupa Ligi’ni kazanan Sarri, yeni sezonda öncesi Juventus’taki yeni öğrencileriyle birebir toplantılar yapıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde tatilini kiraladığı yatta sürdüren Ronaldo ile bir araya gelmişti.

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri ve sigara sevgisi pic.twitter.com/DmSldXaiED — SKOR (@SozcuSkor) 27 Haziran 2019

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