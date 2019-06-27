SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İhtiyat akçesi Hazine’ye aktarılıyor
Liverpool, genç savunmacıyı kadrosuna kattı
Transfer Haberleri

Liverpool, genç savunmacıyı kadrosuna kattı

İngiltere temsilcisi Liverpool, Hollandalı 17 yaşındaki defans oyuncusu Sepp van den Berg'i renklerine bağladı

27 Haziran 2019 15:01

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hollanda’nın Zwolle takımında forma giyen genç defans oyuncusu Sepp van den Berg’i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Van der Berg’in bonservisi konusunda Zwolle ile anlaşmaya varıldığı, 17 yaşındaki stoper ile de uzun süreli sözleşme yapılacağı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool, Sepp van den Berg’in bonservisi için Hollanda ekibine 1,3 milyon sterlin ödeyecek. Futbolcunun sözleşmesindeki ek koşulları gerçekleştirmesi halinde ödenecek bonservis bedeli 4,4 milyon sterline kadar çıkabilecek.

Hollanda Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Berg, geçen sezon Zwolle formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı.

Son güncelleme 15:01 | 27 Haziran 2019
hollanda ingiltere liverpool Sepp van den Berg transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR