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Hastalıklar ve sakatlıkların ardından Ömer Aşık’ın Chicago Bulls macerası sona erdi…
NBA

Hastalıklar ve sakatlıkların ardından Ömer Aşık’ın Chicago Bulls macerası sona erdi…

NBA'de Chicago Bulls kadrosunda yer alan 32 yaşındaki milli basketbolcu Ömer Aşık'ın kontratı feshedildi. Uzunca süredir hastalıklar ve sakatlıklarla boğuşan Ömer Aşık, 2016-2017 sezonunu Crohn hastalığı nedeniyle kaçırmış, daha sonra Şubat 2018'de takas edildiği Bulls'da da bir iltihaplı eklem sakatlığı geçirmiş ve uzun süre parkelerden uzak kalmıştı.

27 Haziran 2019 07:24

Uzun süredir hastalıklar ve sakatlıklarla boğuşan 32 yaşındaki milli basketbolcu Ömer Aşık’ın Chicago Bulls macerasının sona erdiği açıklandı. NBA kaynaklanında yer alan haberlere göre Aşık serbest bırakılırken Chicago Bulls da maşşa bütçesinde yıllık 3 milyon Dolar’lık bir yer açmış oldu.

26 Haziran 2019 Son dakika! Golden State Warriors`ın süperstarı Kevin Durant opsiyonunu kullanmadı! Teklifleri dinleyecek! Golden State Warriors`ın yıldızı Kevin Durant, kontratındaki 31.5 milyon Dolar`lık opsiyonu kullanmadı. Serbest oyuncu statüsüne geçen Durant, farklı bir kulüple dört yıllık 164 milyon Dolar (yıllık 41 milyon Dolar) değerinde bir kontrat imzalayabilir. Teklif önceliğine sahip olan Golden State Warriors ise Durant`e 5 yıllık 221 milyon Dolar (yıllık 44.2 milyon Dolar) teklif edebilir. İlgili Haberi Oku

Crohn teşhisi konmuştu…

New Orleans Pelicans forması giydiği dönemde bakteri kaynaklı bir hastalık geçiren 2016-2017 sezonunun neredeyse tamamını kaçıran Ömer Aşık’ın Crohn hastalığına yakalandığı tespit edilmişti.

Hastalığı döneminde yaklaşık 14 kilo veren Ömer Aşık, 1 Şubat 2018’de NBA kariyerine başladığı Chicago Bulls’a takas olmuş ancak forma giyememişti. Aşık burada da Eylül 2018’de iltihaplı bir eklem rahatsızlığı geçirmiş ve uzun süre parkelerden uzak kalmıştı.

23 Eylül 2018 NBA takımlarından Chicago Bulls`ta forma giyen Ömer Aşık hastalıktan kurtulamıyor NBA ekibi Chicago Bulls`ta görev yapan milli basketbolcu Ömer Aşık, meydana gelen eklem iltihabı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek. İlgili Haberi Oku

26 Eylül 2017 New Orleans Pelicans`tan üzücü Ömer Aşık açıklaması New Orleans GM'i Dell Demps, milli oyuncumuz Ömer Aşık'ın sağlık durumunu açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:25 | 27 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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