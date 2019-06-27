Hastalıklar ve sakatlıkların ardından Ömer Aşık’ın Chicago Bulls macerası sona erdi…

Uzun süredir hastalıklar ve sakatlıklarla boğuşan 32 yaşındaki milli basketbolcu Ömer Aşık’ın Chicago Bulls macerasının sona erdiği açıklandı. NBA kaynaklanında yer alan haberlere göre Aşık serbest bırakılırken Chicago Bulls da maşşa bütçesinde yıllık 3 milyon Dolar’lık bir yer açmış oldu.
Crohn teşhisi konmuştu…
New Orleans Pelicans forması giydiği dönemde bakteri kaynaklı bir hastalık geçiren 2016-2017 sezonunun neredeyse tamamını kaçıran Ömer Aşık’ın Crohn hastalığına yakalandığı tespit edilmişti.
Hastalığı döneminde yaklaşık 14 kilo veren Ömer Aşık, 1 Şubat 2018’de NBA kariyerine başladığı Chicago Bulls’a takas olmuş ancak forma giyememişti. Aşık burada da Eylül 2018’de iltihaplı bir eklem rahatsızlığı geçirmiş ve uzun süre parkelerden uzak kalmıştı.