Galatasaray’ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, İstanbul’da! Damien Comolli’den açıklama…

Galatasaray’ın eski futbolcusu Senegal asıllı Fransız Bafetimbi Gomis, yaz tatili için İstanbul’da gelirken Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile görüşmesi transfer dedikodularına neden oldu.

2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla lig şampiyonluğu yaşayan ve gol kralı olan 33 yaşındaki futbolcu, ailesiyle birlikte soluğu İstanbul’da aldı. İstanbul’da dolaşarak alışveriş yapan Gomis daha sonra boğaz turu yaparken kendisine sevgi gösterisinde bulunanları geri çevirmedi.

Öte yandan Gomis’in Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edilirken sarı lacivertli yetkili konuyla ilgili olarak beIN Sports’a konuştu.

Gomis ile arkadaş olduklarını söyleyen Comolli, “Gomis benim arkadaşım. İstanbul’dayken görüşüyoruz ama daha fazlası yok. Transfer etmek istediğim oyuncu ile halka açık bir yerde görüşmem” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımıyla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Gomis, geçen sezon oynadığı 40 maçta 28 gol atıp 6 asist yaptı.

Galatasaray’ın eski forveti Bafetimbi Gomis İstanbul’da pic.twitter.com/eAZtTOWllV — SKOR (@SozcuSkor) 27 Haziran 2019

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