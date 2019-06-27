SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Hak yerini buldu ve o tablo tekrar yerine asıldı | Son dakika haberleri
Galatasaray

Galatasaray’ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, İstanbul’da! Damien Comolli’den açıklama…

Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, tatil için İstanbul'a geldi. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Gomis, kendisine gösterilen yoğun ilgi için teşekkür etti. Öte yandan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Gomis ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddialarına yanıt verdi.

27 Haziran 2019 21:33

Galatasaray’ın eski futbolcusu Senegal asıllı Fransız Bafetimbi Gomis, yaz tatili için İstanbul’da gelirken Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile görüşmesi transfer dedikodularına neden oldu.

2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla lig şampiyonluğu yaşayan ve gol kralı olan 33 yaşındaki futbolcu, ailesiyle birlikte soluğu İstanbul’da aldı. İstanbul’da dolaşarak alışveriş yapan Gomis daha sonra boğaz turu yaparken kendisine sevgi gösterisinde bulunanları geri çevirmedi.

Öte yandan Gomis’in Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edilirken sarı lacivertli yetkili konuyla ilgili olarak beIN Sports’a konuştu.

Gomis ile arkadaş olduklarını söyleyen Comolli, “Gomis benim arkadaşım. İstanbul’dayken görüşüyoruz ama daha fazlası yok. Transfer etmek istediğim oyuncu ile halka açık bir yerde görüşmem” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımıyla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Gomis, geçen sezon oynadığı 40 maçta 28 gol atıp 6 asist yaptı.

27 Haziran 2019 Son dakika! Galatasaray`ın transfer gündemindeki Ryan Babel İstanbul`a geldi... Transferde son dakika gelişmesi... Adı Galatasaray ile anılan eski Beşiktaşlı Ryan Babel İstanbul`a geldi. Sarı kırmızılıların son olarak İngiltere Premier Lig`de Fulham forması giyen Babel`in transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:47 | 27 Haziran 2019
Bafetimbi Gomis galatasaray istanbul
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR