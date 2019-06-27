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Denizlispor’dan Gökhan Töre’ye transfer teklifi!
Transfer Haberleri

Denizlispor’dan Gökhan Töre’ye transfer teklifi!

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giymeyen ve şuan boşta olan Gökhan Töre'yi transfer gündemine aldı.

27 Haziran 2019 13:54

Spor Toto Süper Lig’de transfer döneminde Trabzonspor’dan golcü Hugo Rodallega, Demir Grup Sivasspor’dan kaleci Tolgahan Acar, Kayserispor’dan sağ bek Tiago Lopes ve stoper Cristian Sapunaru’yu renklerine dahil eden ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre’yi gündemine aldı. Güçlü ve deneyimli bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetimin kanatlarda görev yapan Gökhan’a teklif götürdüğü öğrenildi.

Gökhan’la yapılan ilk görüşmelerde 27 yaşındaki oyuncuya 850 bin Euro teklif sunulduğu iddia edildi. Gökhan Töre’nin cevabını bekleyen kurmayların bu transferde istekli olduğu vurgulandı. Yaşadığı ağır sakatlıklar yüzünden futboldan uzak kalan tecrübeli futbolcu son 2 sezonda sadece 9 resmi maça çıkabildi. Leverkusen ve Chelsea’nin altyapısında yetişen Gökhan, Rusya’da Rubin Kazan, Almanya’da Hamburg, İngiltere’de West Ham United formalarını giyip A Milli Takım’da 26 kez görev yaptı.

Son güncelleme 13:54 | 27 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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