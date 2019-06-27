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Denizlispor’da sosyal medya krizi! Skandal paylaşımın ardından…
Denizlispor

Denizlispor’da sosyal medya krizi! Skandal paylaşımın ardından…

Dokuz yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Yukatel Denizlispor'da sosyal medya krizi yaşandı. "100 lira bile masraf edemeyeceğiniz çocuğu doğurmasaydınız" şeklinde ifadelerin yer aldığı paylaşımın ardından kulüpten "Kulübümüzün resmi Twitter hesabına dışarıdan bir müdahale olduğu anlaşılmış ve gerekli müdahale yapılmıştır" şeklinde bir açıklama yapıldı.

27 Haziran 2019 17:51

Spor Toto Süper Lig’de 9 yıl sonra yer alacağı yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Yukatel Denizlispor’da sosyal medya krizi yaşandı. Kulübün resmi Twitter hesabında bugün saat 14.30’da, “Yönetim istifa yazanlar, yeter artık. Yok biletler pahalı, yok altyapı seçmesine 100 lira çok. Yok oyuncunun parası verilmiyor. 100 lira bile masraf edemeyeceğiniz çocuğu doğurmasaydınız. Ailene, sevdiğin şeylere ayıracak paran yoksa otur kendini sorgula” yazılı bir paylaşım yapıldı. Gönderi yaklaşık 10 dakika kulüp hesabında yayınlanırken, taraftarlar sosyal medyada paylaşıma tepki gösterdi.

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Saat 14.40’ta paylaşımı kaldıran Denizlispor yönetimi, kulübün Twitter hesabına dışarıdan bir müdahale yapıldığını iddia etti. Yine kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Değerli takipçilerimiz; kulübümüzün resmi Twitter hesabına dışarıdan bir müdahale olduğu anlaşılmış ve gerekli müdahale yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” mesajı yer aldı.

Bu paylaşımın altına sosyal medya kullanıcıları tarafından, “Şifreyi 1966 mı yaptınız”, “Bence müdahale edeni işe alın doğruları söylemiş”, “Denizlispor’umuz, bugün de yüzümüzü güldürdün, dert sana uğramasın” gibi yorumlar yapıldı. Denizlispor’da yönetim ve bir taraftar grubu arasında geçtiğimiz günlerde tartışmalar yaşanmıştı.

Son güncelleme 17:51 | 27 Haziran 2019
spor toto süper lig Yukatel Denizlispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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