Bilim insanları ıspanağın doping sayılması gerektiğini açıkladı!

Freie Ünversitesi Berlin Eczacılık Enstitüsü’ndeki bilim insanları, ıspanakta bulunan bir hormon olan ecdysterone’un sporcular için yasaklanmış maddeler listesine dahil edilmesini tavsiye ettiler.

Üniversitenin Eczacılık Enstitüsü öncülüğünde yapılan 10 haftalık bir çalışma sırasında katılımcılar dört gruba ayrıldı.

Biri kontrol grubuydu, diğeri plasebo alıyordu, üçüncü ve dördüncü sırada ise her gün ıspanak ekstraktından 100 mg ekdisteron içeren iki ve sekiz kapsül verildi.

Çalışma notlarında ekdisteron uygulanmış katılımcılarda “Kas kütlesinde önemli derecede daha yüksek artışlar, spor performansıyla ilgili olarak belirgin artışlar gözlendi” denildi.

Çalışmanın bilim insanlarından biri olan Maria Parr, ARD ve ARTE’ye “hipotezlerin performansında bir artış göreceğimize emindim, ancak bu kadar büyük olmasını beklemiyordum” ifadelerini kullandı.

WADA’ya (Dünya Anti-Doping Ajansı) ıspanağın yasaklı maddeler arasına eklenmesi gerektiğini söyleyen Parr, “WADA’ya (Dünya Anti-Doping Ajansı) verdiğimiz raporumuzda maddenin doping listesine eklenmesini önerdik. Performansı arttırırsa haksız avantajın ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.