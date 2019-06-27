Beşiktaş’ın yeni Futbol Direktörü Ali Naibi’den transfer açıklaması: ‘Tyler Boyd, Shinji Kagawa, Marcelo…’

Beşiktaş’ta futbol direktörlüğü görevine getirilen Ali Naibi, Bein Sports’ta katıldığı bir programda siyah-beyazlıların transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Son günlerde adı sıklıkla Beşiktaş’la anılan ABD’li golcü Tyler Boyd hakkında da açıklamalarda bulunan Naibi, “Tyler Boyd geçtiğimiz sezonun 2. yarısını ülkemizde geçirdi. İyi bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kulübü ve kendisiyle görüşüyoruz” dedi.

Geçen sezon devre arasında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’den kiralık olarak geldiği MKE Ankaragücü’nde 14 lig maçında 6 gol ve 4 asist kaydeden ve Başkent ekibinin ligde kalmasında önemli pay sahiplerinden Boyd’un da Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak baktığı, gündemde yer alan haberler arasında.

Beşiktaş`ta transfer harekatı! Japonya`ya gitti Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz`da başlayacak olan Beşiktaş, transferleri de bu tarihe yetiştirmeye çalışıyor. Listede yer alan Tyler Boyd için anlaşmaya yakın olan siyah-beyazlılar, Kagawa transferi için de görüşmelere başladı. Japonya`ya giden Hüseyin Yücel, bu transferi bitirmek için temas halinde. İlgili Haberi Oku

Naibi aynı zamanda siyah-beyazlıların eski Brezilyalı savunmacısı Marcelo hakkında da konuştu. Naibi, “Marcelo’dan kulübü (Olympique Lyon) memnun. Taraftarımız kendisini özledi, biliyoruz ama kendisi de Lyon’da devam etmek istiyor. Eğer bir gün Marcelo ile ilgili uygun şartları olursa kendisinin ülkemize dönmesini isteriz ama bu yaz için böyle bir şey mümkün gözükmüyor” dedi.

Kagawa konusuna da açıklık getiren Ali Naibi, “Kagawa’nın bize gelmeden önce de İspanya’da oynama hayali vardı. İspanya’da kontrat arayacak. İstediği kontratı bulursa orada devam edeceğini düşünüyorum. Biz de teknik ekibin isteği doğrultusunda Kagawa transferini gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.