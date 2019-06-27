SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İhtiyat akçesi Hazine’ye aktarılıyor
Beşiktaş, Tyler Boyd transferi için 1.5 milyon Euro’ya anlaşma sağladı
Beşiktaş

Beşiktaş, Tyler Boyd transferi için 1.5 milyon Euro’ya anlaşma sağladı

Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde sona yaklaştı. 24 yaşındaki ABD'li futbolcuyla anlaşan siyah-beyazlılar, bonservis bedeli için görüşmelere devam ediyor.

27 Haziran 2019 16:07

Beşiktaş, Tyler Boyd'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor…

NTV Spor’da yer alan habere göre; ABD’li futbolcuyla anlaşan siyah-beyazlılar, Vitoria Guimaraes ile bonservis bedeli konusunda uzlaşmaya çalışıyor. İki kulüp, 1.5 milyon Euro karşılığında el sıkışırken, ödeme planı görüşmeleri devam ediyor.

Portekiz ekibinin Beşiktaş'ın sunduğu ödeme planını kabul etmesi halinde transfer kısa süre içinde tamamlanacak. Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce Avustralya ekibi Wellington Phoenix'in yanı sıra Portekiz'in Toledo ve Vitoria Guimaraes takımlarında görev yaptı. Ankaragücü ile 14 maça çıkan Boyd; 6 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Son güncelleme 16:07 | 27 Haziran 2019
ankaragücü beşiktaş transfer Tyler Boyd
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR