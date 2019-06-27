Barcelona’dan Neymar açıklaması: ‘Geri dönmek istiyor ama…’

İspanya La Liga devi Barcelona’nın eski yıldızı Neymar’ı yeniden kadrosuna katacağı iddialarına Kulüp Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner yanıt verdi.

27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Barcelona’ya geri dönmek istediğini açıklayan Cardoner, “Neymar’ın geri dönmek istediği doğru. Ama Barcelona Neymar ile sözleşme imzalamayı düşünmüyor. Bu konu tartışmaya hazır değil. Paris Saint Germain’e gidişinde hoşumzua gitmeyen ve çözülmesi gereken konular var” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu 2017’de 222 milyon Euro serbest kalma maddesi ödenerek Fransa ekibi PSG’ye transfer olmuş ve bonservisi için en yüksek bedel ödenen futbolcu unvanını almıştı.

Çıkan iddiaların gerçek olmadığını belirten Cardoner, “İnsanlar Neymar ile sözleşme imzaladığımızı söylüyor. Kimseyle bir şey imzalamadık. Onunla iletişime geçmedik. O ve onun gibi birçok oyuncu Barcelona’da oynamak istiyor” dedi.

Daha önce de Barcelona’dan ayrılıp dönen oyuncular olduğuna dikkat çeken yönetici, “Neymar’ın geri dönmek istemesine şaşırmadım. Daha önce çok oldu. Fabregas, Pique gibi oyuncularda ayrıldıktan sonra döndü. Neymar harika bir oyuncu ancak bu iddiaların bir gün gerçek olup olmayacağını bilmek için ayrılışını çevreleyen koşulları göz önünde bulundurmalısınız.” yorumunda bulundu.

Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon forma giydiği 28 maçta 23 gol atıp 13 asist yaptı. Yıldız futbolcu üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta forma giyemedi.

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