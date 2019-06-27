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Transfer Haberleri

Barcelona Jasper Cillessen’i sattı Neto’yu transfer etti!

Barcelona, Valencia'nın 30 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Neto'yu, kadrosuna kattığını açıkladı.

27 Haziran 2019 12:14

Antoine Griezmann ve Neymar’ı transfer etmesi beklenen Barcelona, iki yıldızdan önce kaleye takviye yaptı. Frenkie de Jong için Ajax’la Ocak ayında 75 milyon Euro bonservis ücretine anlaşan ve yazın Hollandalıyı kadrosuna katan Barcelona, 2019-2020 öncesi ikinci resmi transferini gerçekleştirdi.

İkinci kalecisi Jasper Cillessen’i daha önce Valencia’ya 35 milyon Euro’ya satan Katalanlar, aynı takımda teknik direktör Marcelino Garcia Toral ile sorunlar yaşayan 30 yaşındaki kaleci Neto’yu 4 yıllığına renklerine kattı.

Katalan devi, oyuncu için Valencia’ya 26+9 milyon euro ödeneceğini ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Neto’nun serbest kalma bedelinin ise 200 milyon Euro olduğu bildirildi.

Son güncelleme 12:14 | 27 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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