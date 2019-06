Barcelona Jasper Cillessen’i sattı Neto’yu transfer etti!

Antoine Griezmann ve Neymar’ı transfer etmesi beklenen Barcelona, iki yıldızdan önce kaleye takviye yaptı. Frenkie de Jong için Ajax’la Ocak ayında 75 milyon Euro bonservis ücretine anlaşan ve yazın Hollandalıyı kadrosuna katan Barcelona, 2019-2020 öncesi ikinci resmi transferini gerçekleştirdi.

İkinci kalecisi Jasper Cillessen’i daha önce Valencia’ya 35 milyon Euro’ya satan Katalanlar, aynı takımda teknik direktör Marcelino Garcia Toral ile sorunlar yaşayan 30 yaşındaki kaleci Neto’yu 4 yıllığına renklerine kattı.

Katalan devi, oyuncu için Valencia’ya 26+9 milyon euro ödeneceğini ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Neto’nun serbest kalma bedelinin ise 200 milyon Euro olduğu bildirildi.

