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Transfer Haberleri

Atletico Madrid’den Joao Felix’e 126 milyon euro!

Benfica, Joao Felix'in 126 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.

27 Haziran 2019 07:38

Benfica, Joao Felix’in 126 milyon euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer olduğunu açıkladı. İspanya basınında 19 yaşındaki oyuncunun Manchester City ve Real Madrid’in tekliflerine rağmen Atletico Madrid’i tercih ettiği vurgulandı.

Benfica formasıyla geride kalan sezon 43 maça çıkan Joao Felix, 20 gol atarken, 11 de asist yaptı. Joao Felix ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde hat-trick yapan en genç oyuncu oldu.

Joao Felix transferi €120M net değeri ile futbol tarihindeki en pahalı dördüncü trasfer oldu.

1. Neymar €222M

2. Mbappe €180Ö

3. Coutinho €120M (Bonus)

4. Joao Felix €120M

5. Cristiano Ronaldo €112M

6. Dembele €105M (Bonus)

7. Pogba €105M

8. Neymar €103.5M

 

Son güncelleme 10:00 | 27 Haziran 2019
Atletico Madrid BENFİCA Joao Felix transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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