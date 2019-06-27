Atletico Madrid’den Joao Felix’e 126 milyon euro!

Benfica, Joao Felix’in 126 milyon euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer olduğunu açıkladı. İspanya basınında 19 yaşındaki oyuncunun Manchester City ve Real Madrid’in tekliflerine rağmen Atletico Madrid’i tercih ettiği vurgulandı.

Benfica formasıyla geride kalan sezon 43 maça çıkan Joao Felix, 20 gol atarken, 11 de asist yaptı. Joao Felix ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde hat-trick yapan en genç oyuncu oldu.

Joao Felix transferi €120M net değeri ile futbol tarihindeki en pahalı dördüncü trasfer oldu.

1. Neymar €222M

2. Mbappe €180Ö

3. Coutinho €120M (Bonus)

4. Joao Felix €120M

5. Cristiano Ronaldo €112M

6. Dembele €105M (Bonus)

7. Pogba €105M

8. Neymar €103.5M