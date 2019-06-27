Anthony Davis fedakarlık yaptı, LeBron James’den jest gecikmedi!..

NBA’de yılın en ilgi çeken takasında Anthony Davis, nihayet Los Angeles Lakers forması giymeye hazırlanıyor. LeBron James ve Anthony Davis’i bir araya getiren Lakers, üçüncü bir yıldızı takıma katmak isterken bu yolda Anthony Davis de Lakers’a ciddi bir fedakarlıkla yardımcı oldu.

Anthony Davis, kontratında yer alan 4 milyon Dolarlık takas maddesini reddetti ciddi bir meblağı elinin tersiyle iterek Lakers'ın 3. süper yıldız için gerekli boşluğu açmasını sağladı.

Lakers aynı zamanda Moe Wagner, Isaac Bogna ve Jemerrio Jones'un 2022 Draft’ında ikinci tur seçme hakkıyla birlikte Washington Wizards’a gönderdi ve 32.5 milyon Dolar’lık bir maaş boşluğu yaratmış oldu.

Kaynaklar Lakers’ın Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving ve Jimmy Butler ile ilgilendiğini yazarken LeBron James’ten de önemli bir jest geldi.

Deneyimli süperstar, 23 numaralı formasını Anthony Davis’e verdi. ‘Kral’ın bu hareketi Lakers taraftarları tarafından mutlulukla karşılanırken LeBron James’in kabus gibi geçen sezonun ardından yeni sezonda başarı için psikolojik olarak da soyunma odasında bir bütün oluşturarak takım olgusu yaratmak istediği konuşuluyor.

Son dakika! Golden State Warriors`ın süperstarı Kevin Durant opsiyonunu kullanmadı! Teklifleri dinleyecek! Golden State Warriors`ın yıldızı Kevin Durant, kontratındaki 31.5 milyon Dolar`lık opsiyonu kullanmadı. Serbest oyuncu statüsüne geçen Durant, farklı bir kulüple dört yıllık 164 milyon Dolar (yıllık 41 milyon Dolar) değerinde bir kontrat imzalayabilir. Teklif önceliğine sahip olan Golden State Warriors ise Durant`e 5 yıllık 221 milyon Dolar (yıllık 44.2 milyon Dolar) teklif edebilir. İlgili Haberi Oku