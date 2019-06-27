Almanlar duyurdu Ozan Kabak, Schalke’yi seçti! 15 milyon Euro…

Bundesliga’da küme düşen Stuttgart’ta forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak için müthiş bir iddia daha ortaya atıldı…

Milan, Bayern Münih, West Ham United, Monaco, Manchester United ve Schalke gibi kulüplerin radarında olduğu ve transfer teklifinde bulunduğu belirtilen Ozan Kabak’ın Stuttgart’ı tercih ettiği belirtildi.

Alman basınından Bild’in haberine göre; devre arasında Galatasaray’dan Stuttgart’a 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında giden Ozan gelecek sezon Schalke 04 forması giyecek.

Haberde yer alan detaylarda Ozan Kabak, kendisini Stuttgart’a getiren Michael Reschk’in şu anda Schalke’de görev almasından dolayı tercihini Schalke’den yana kullandığı belirtiliyor.

Haberde ayrıca Schalke’nin 19 yaşındaki stoper için Stuttgart’a 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.

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