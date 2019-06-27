SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bunu da gördük! Umumi tuvalet ‘zarar ettiği’ gerekçesiyle kapatıldı
Transfer Haberleri

Almanlar duyurdu Ozan Kabak, Schalke’yi seçti! 15 milyon Euro…

Almanlar Avrupa'nın bir çok kulübünden transfer teklifi alan milli futbolcu Ozan Kabak'ın Bundesliga ekibi Schalke 04'e imza atacağını duyurdu.

SKOR DIŞ HABER 27 Haziran 2019 11:50

Bundesliga’da küme düşen Stuttgart’ta forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak için müthiş bir iddia daha ortaya atıldı…

Milan, Bayern Münih, West Ham United, Monaco, Manchester United ve Schalke gibi kulüplerin radarında olduğu ve transfer teklifinde bulunduğu belirtilen Ozan Kabak’ın Stuttgart’ı tercih ettiği belirtildi.

Alman basınından Bild’in haberine göre; devre arasında Galatasaray’dan Stuttgart’a 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında giden Ozan gelecek sezon Schalke 04 forması giyecek.

Haberde yer alan detaylarda Ozan Kabak, kendisini Stuttgart’a getiren Michael Reschk’in şu anda Schalke’de görev almasından dolayı tercihini Schalke’den yana kullandığı belirtiliyor.

Haberde ayrıca Schalke’nin 19 yaşındaki stoper için Stuttgart’a 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.

27 Haziran 2019 Schalke, Filip Novak için Trabzonspor`a 5 milyon Euro teklifle geliyor Spor Toto Süper Lig`de en çok gol atan savunma oyuncusu olarak damga vuran ve performansıyla göz dolduran Trabzonspor`un Çek sol beki Filip Novak için Alman ekibi Schalke 04`ün ısrarı sürüyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:14 | 27 Haziran 2019
ozan kabak schalke Stuttgart transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR