SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bunu da gördük! Umumi tuvalet ‘zarar ettiği’ gerekçesiyle kapatıldı
İspanya La Liga

Alexander Hleb’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Messi’yi korumak için Ronaldinho ve Deco’yu gönderdiler!’

Barcelona'nın eski oyuncusu Alexander Hleb, Ronaldinho ve Deco'nun takımdan Messi'yi korumak için gönderildiğini söyledi. Belaruslu oyuncu, Brezilyalıların antrenmana sık sık alkollü geldiğini açıkladı.

27 Haziran 2019 11:03

Ülkesinde yayın yapan Voka TV’ye açıklamalar yapan Barcelona’nın eski orta saha oyuncusu, “Barcelona, Messi’yi kötü yönde etkilemesinden korktukları için Ronaldinho ve Deco’yu sattı” dedi.

Barcelona alt yapısında yıldızı parladıktan sonra A takıma yükselen Messi’nin o dönem takımın yıldızları olan Ronaldinho ve Deco’nun etkisinde kalmaması için 2008’de göreve gelen Pep Guardiola tarafından gönderildiğini belirten Hleb, Brezilyalıları profesyonellikten uzak olmakla itham etti ve “Antrenmana alkollü geliyorlardı” ifadelerini kullandı.

Frank Rijkaard’ın yerine göreve getirilen Pep Guardiola tarafından Barcelona’ya transfer edilen Hleb, aslında İspanyol devine gitmek istemediğini de itiraf etti. Bu ayın başında Bate Borisov’un sözleşmesini sonlandırdığı 38 yaşındaki oyuncu, “Aslında Barcelona’ya gitmek istemiyordum. Bayern Münih’e transfer olmak veya Arsenal’de kalmak amacındaydım. Ancak menajerlerim Guardiola’nın beni istediğini söylediler” diye konuştu.

Barcelona’ya gittiğinde 1 ay Thierry Henry’nin kendisini konuk ettiğini belirten Hleb, “Otel’de kalmak mı? Çok sıkıcı. -Bir şeyler buluncaya kadar benimle kal- dedi. Ben de 1 ay onun yanında kaldım” ifadelerini kullandı

26 Haziran 2019 ‘Messi olduğunu söyleyip 23 kadınla ilişkiye girdi' iddiası Barcelona`nın dünya yıldızı Lionel Messi`ye olan benzerliği ile bilinen İranlı Reza Parastesh'in, kendisini ‘Messi' diye tanıtarak 20'den fazla kadına istismarda bulunduğu iddia edildi. Mağdur kadınların Parastesh'e dava açtığı ileri sürüldü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:03 | 27 Haziran 2019
barcelona Deco guardiola messi ronaldinho
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR