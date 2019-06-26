Voleybolda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Voleybolda 2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg’daki merkez ofisinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’nda Türk takımların rakipleri ve müsabakaların tarihleri şöyle:

Erkekler CEV Kupası 16’lı Finaller Turu

Dinamo Bükreş (Romanya) – Arkas Spor

Galatasaray – Dukla Liberec (Çekya)

İlk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar CEV Kupası 16’lı Finaller Turu

Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) – Galatasaray HDI Sigorta

İlk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. VakıfBank`a Brezilyalı smaçör VakıfBank Kadın Voleybol takımı, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Gabi`yi transfer etti. İlgili Haberi Oku

Erkekler CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu

Luboteni Ferizaj (Kosova) – Maliye Piyango

Organizasyonda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu

Slavia Bratislava (Slovakya) – Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Kupada ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.