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Voleybolda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
Diğer Sporlar

Voleybolda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

CEV'in Lüksemburg'daki merkez ofisinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi.

26 Haziran 2019 19:17

Voleybolda 2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg’daki merkez ofisinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’nda Türk takımların rakipleri ve müsabakaların tarihleri şöyle:

Erkekler CEV Kupası 16’lı Finaller Turu

Dinamo Bükreş (Romanya) – Arkas Spor

Galatasaray – Dukla Liberec (Çekya)

İlk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar CEV Kupası 16’lı Finaller Turu

Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) – Galatasaray HDI Sigorta

İlk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 25 Haziran 2019 VakıfBank`a Brezilyalı smaçör VakıfBank Kadın Voleybol takımı, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Gabi`yi transfer etti. İlgili Haberi Oku

Erkekler CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu

Luboteni Ferizaj (Kosova) – Maliye Piyango

Organizasyonda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu

Slavia Bratislava (Slovakya) – Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Kupada ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Son güncelleme 19:17 | 26 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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