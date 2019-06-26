Umut Bozok’dan flaş açıklama! ‘İntikam almak istiyorum!’

Nimes’ten ayrılıp Fransa 2. Lig takımı Lorient ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak şaşırtan Umut Bozok, kararının gerekçelerini anlattı.

Fransa Lig’den neden 2. Lig’e gittiğini açıklayan Milli futbolcu, ”Lig 1’de 38 maçın sadece 25’inde oynayabildim. 14 maça ilk 11 başladım, sadece ikisinde 90 dakika sahada kalabildim. Çok az bir süre. Bu yüzden ritmimi yakalayamadım. Çalışmaya devam edip tekrar 1. Lig’e geri dönmek istiyorum. Lorient, projesi ile ilgimi çekti. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum.” sözlerini kullandı.

”BAZEN İLERİ ATLAMAK İÇİN GERİ GİDERSİNİZ”

Lig 1’de Nimes ile nelerin iyi gitmediğini söyleyen Umut, ”Çok şey vardı. Ritim yakalayamadım. Teknik direktörün tercihi tabii, saygı duyarım. Ama oynamazsanız kendinizi nasıl göstereceksiniz? Umarım Nimes, 1. Lig’de kalmaya devam eder ve ben de tekrar 1. Lig’e çıktığımda onlardan intikam alırım. 2. Lig’de oynamak kötü bir şey değil. Bazen ileri atlamak için bir adım geri gidersiniz.” dedi.

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