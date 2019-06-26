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Türkiye’den ULEB Avrupa Kupası’na gidecek takımlar açıklandı!
Eurocup

Türkiye’den ULEB Avrupa Kupası’na gidecek takımlar açıklandı!

ULEB Avrupa Kupası'nda, Türkiye'yi Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ temsil edecek.

26 Haziran 2019 00:03

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası’nda 2019-2020 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezonda Avrupa Kupası’na Türkiye’den Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ’ın katılacağı bildirildi.

Kupada yer alacağı açıklanan 25 takımdan birinin THY Avrupa Ligi’ne seçileceği aktarıldı.

Organizasyonda mücadele edeceği belirtilen takımlar şunlar:

AS Monaco, Limoges CSP, Nanterre 92 (Fransa), Asseco Arka Gdynia (Polonya), Buducnost VOLI Podgorica (Karadağ), Cedevita Olimpija (Slovenya), Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen, TOFAŞ (Türkiye), Divina Seguros Joventut Badalona, Unicaja Malaga (İspanya), Dolomiti Energia, Germani Brescia Leonessa, Segafredo Virtus Bologna, Umana Reyer (İtalya), EWE Baskets, ratiopharm Ulm (Almanya), Lokomotiv Kuban, UNICS Kazan, Zenit (Rusya), Maccabi Rishon LeZion (İsrail), MoraBanc Andorra (Andorra), Partizan NIS (Sırbistan), Promitheas Patras (Yunanistan), Rytas (Litvanya)

Son güncelleme 00:13 | 26 Haziran 2019
Darüşşafaka Tekfen galatasaray doğa sigorta tofaş ULEB Avrupa Kupası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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