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Trabzonspor’dan Eren Bülbül paylaşımı: ‘Adı Eren olsun…’
Trabzonspor

Trabzonspor’dan Eren Bülbül paylaşımı: ‘Adı Eren olsun…’

Trabzonspor, THY'nin yeni uçağının adının Eren Bülbül olması için kulübün sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

26 Haziran 2019 23:55

Trabzonspor’dan THY’nin yeni uçağının adının Eren Bülbül olması için bir paylaşım yapıldı. Bordo-mavili ekibin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada,

“Eren Bülbül…

O bizim kahramanımız! O bu vatan uğruna daha 15 yaşında toprağa düşen yiğit evladımız!

Elbette ki sponsorumuz @TK_TR'nin yeni uçağının #AdıErenOlsun

İlk uçuşunu da Eren'imizin ailesiyle birlikte Trabzon'dan yapsın #İyikiVarsınEren” denildi.

Son güncelleme 23:55 | 26 Haziran 2019
eren bülbül trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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