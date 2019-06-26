Trabzonspor’dan Eren Bülbül paylaşımı: ‘Adı Eren olsun…’

Trabzonspor’dan THY’nin yeni uçağının adının Eren Bülbül olması için bir paylaşım yapıldı. Bordo-mavili ekibin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada,
“Eren Bülbül…
O bizim kahramanımız! O bu vatan uğruna daha 15 yaşında toprağa düşen yiğit evladımız!
Elbette ki sponsorumuz @TK_TR'nin yeni uçağının #AdıErenOlsun
İlk uçuşunu da Eren'imizin ailesiyle birlikte Trabzon'dan yapsın #İyikiVarsınEren” denildi.
Eren Bülbül…
O bizim kahramanımız! O bu vatan uğruna daha 15 yaşında toprağa düşen yiğit evladımız!
Elbette ki sponsorumuz @TK_TR'nin yeni uçağının #AdıErenOlsun
İlk uçuşunu da Eren'imizin ailesiyle birlikte Trabzon'dan yapsın #İyikiVarsınEren pic.twitter.com/AM5dKcd4vV
— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 26 Haziran 2019