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Süleyman Hurma’dan flaş Mehmet Topal açıklaması!
Transfer Haberleri

Süleyman Hurma’dan flaş Mehmet Topal açıklaması!

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal için uygun şartlar oluşursa transfer teklifinde bulunacaklarını söyledi.

26 Haziran 2019 12:33

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı, 33 yaşındaki ön libero oyuncusunu kadrolarında görmeyi çok istediklerini ifade etti.

Mehmet Topal’ı çok sevdiğini aktaran Hurma, “Mehmet Topal, çok başarılı ve özel bir oyuncu. Fatih Karagümrük’te oynamasından gurur duyarım ancak Mehmet Topal’a çok önemli kulüplerden teklifler var. Şu anda bizim için zor bir transfer. Bize transfer olursa çok memnun olurum. Uygun şartlar oluşursa Mehmet Topal’a teklifte bulunacağız. Gelip bizde oynayıp, takıma ağabeylik yaparak katkı vermesini çok arzu ederim.” şeklinde görüş belirtti.

26 Haziran 2019 Fenerbahçe ile Mehmet Topal`ın yolları ayrıldı! İpler Antalyaspor maçında koptu... Takımın kaptanlarından Mehmet Topal Fenerbahçe`den ayrıldı. Milli oyuncunun veda süreci Antalyaspor maçında yaşanan olaylar sonrasında başlamıştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:33 | 26 Haziran 2019
Fatih Karagümrük Mehmet Topal süleyman hurma
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