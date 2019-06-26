Son dakika transfer haberleri: Bonservis bedeli GS’yi zorda bıraktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberleri… (26 Haziran)

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hangi futbolcuları transfer edecek merakla bekleniyor. Şu ana kadar yabancı futbolcu transferinde sessizliği koruyan Fenerbahçe, Kopenpag'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Skov için harekete geçti. Galatasaray, Terim'in istediği Aboubakar için düğmeye basarken, Porto’nun istediği yüksek bonservis bedeli transferi zora soktu. Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund’dan Ömer Toprak’yı kiralamak istiyor. İşte, Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray transfer gündemi…

FENERBAHÇE’DEN SKOV ATAĞI

Geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin golcü arayışlarında gündemine sürpriz bir isim aldığı öğrenildi. Fanatik’e göre Fenerbahçe, Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Robert Skov için görüşmelere başladı. İlk olarak oyuncunun menajeri ile görüşüldü. Kariyerinde daha önce Danimarka dışına hiç çıkmayan 23 yaşındaki oyuncunun, teklife sıcak baktığı belirtildi. Skov'a yıllık 1 milyon euro verebileceğini bildiren Fenerbahçe yönetiminin, Kopenhag'a da bonservis bedeli için 2 milyon euroluk bir teklif sunduğu ifade edildi. Geçen sezonki kadrodan Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran, Frey'i de satışa çıkartan Kanarya, Skov ile hücum hattını güçlendirmek amacında.

Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanatta ve santrfor mevkisinde de görev yapabilen Skov, tam bir gol makinası. Geçen sezon ligde 26 maçta 24 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan genç futbolcu tüm resmi karşılaşmalarda ise 32 gol, 10 asistlik performans gösterdi. İlk kez Gürcistan karşısında Danimarka Milli Takımı formasını giyen Skov, genç milli takımlarda ise 39 maçta 19 gol attı.

CİMBOM’UN ABOUBAKAR TRANSFERİ ZORA GİRDİ

Galatasaray’ın Vincent Aboubakar'ın transferi için harekete geçtiği haberi camiada heyecan yaratırken, ortaya çıkan rakamlar göz korkuttu. Sarı-Kırmızılılar, bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Kamerunlu golcü için Porto'nun kapısını çaldı. Portekiz kulübünün bonservis bedeli olarak Cim-Bom'dan 12 milyon euro talep ettiği ortaya çıktı.

Porto ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Aboukar'ın senelik 3.5 milyon eurodan en az 3 yıllık anlaşma istediği belirlendi. Galatasaray her ne kadar Porto'ya bonservis için 7 milyon euro teklif etse de ortaya çıkan maliyet cep yakıyor. Mbaye Diagne için Al Nasr ile 15 milyon euroya el sıkışan Cim-Bom, gelecek paranın tamamını Aboubakar'a harcamak zorunda kalaCak.

Formülü Sarı-Kırmızılı yönetimin, eski antrenörlerinden Müfit Erkasap'ın “Aboubakar'ı Fatih Terim çok beğeniyor ve kadrosunda görmek istiyor” diyerek gündeme taşıdığı Kamerunlu golcü için son çare olarak kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi. Aboukar transferinin gerçekleşmemesi durumunda Cim-Bom, fiyat arttırıp Vedat Muriç'in işini bitirecek.

BJK ÖMER TOPRAK’I İSTİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da onayını alan yönetim, Dortmund’da şans bulması zorlaşan Ömer Toprak’ı kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş’ın Ömer için bedelsiz kiralık anlaşması için zemin arandığı belirtildi. Bunun, Dortmund’un hayal ettiğinin çok altında kaldığı da dile getirildi.