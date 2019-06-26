Son dakika! Golden State Warriors’ın süperstarı Kevin Durant opsiyonunu kullanmadı! Teklifleri dinleyecek!

NBA’de gündeme damga vuran haberi ESPN’in ünlü NBA muhabiri Adrian Wojnarowski ortaya çıkardı. Golden State Warriors’ın yıldızı Kevin Durant, kontratında yer alan 31.5 milyon Dolar değerindeki opsiyonunu kullanmadı ve resmen serbest oyuncu konumuna geldi.

Aşil tendonundan sakatlanan ve final serisini kaçırdıktan sonra New York’ta ameliyat geçiren 30 yaşındaki Durant için New York Knicks, Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers’ın devreye girmeyi düşüneceği haberde iddia olarak yer aldı.

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İsterse yıllık 44.2 milyon Dolar…

NBA’de iki şampiyonluğu bulunan (2017 ve 2018) ve iki kez de Finaller’in MVP’si seçilen (2017, 2018) yıldız oyuncu farklı bir kulüple dört yıllık 164 milyon Dolar (yıllık 41 milyon Dolar) değerinde bir kontrat imzalayabilir. Teklif önceliğine sahip olan Golden State Warriors ise Durant’e 5 yıllık 221 milyon Dolar (yıllık 44.2 milyon Dolar) teklif edebilir.

Sakatlıktan döndükten sonra final serisinin 5. maçında aşil tendonundan sakatlanan Durant’in tamamen iyileşmesi için 2019-2020 sezonunu kaçırması bekleniyor. Buna rağmen Durant’in peşlindeki takımların oyuncuya maksimum kontrat önermesi bekleniyor.