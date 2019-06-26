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Son dakika! Golden State Warriors’ın süperstarı Kevin Durant opsiyonunu kullanmadı! Teklifleri dinleyecek!
NBA

Son dakika! Golden State Warriors’ın süperstarı Kevin Durant opsiyonunu kullanmadı! Teklifleri dinleyecek!

Golden State Warriors'ın yıldızı Kevin Durant, kontratındaki 31.5 milyon Dolar'lık opsiyonu kullanmadı. Serbest oyuncu statüsüne geçen Durant, farklı bir kulüple dört yıllık 164 milyon Dolar (yıllık 41 milyon Dolar) değerinde bir kontrat imzalayabilir. Teklif önceliğine sahip olan Golden State Warriors ise Durant'e 5 yıllık 221 milyon Dolar (yıllık 44.2 milyon Dolar) teklif edebilir.

26 Haziran 2019 19:55

NBA’de gündeme damga vuran haberi ESPN’in ünlü NBA muhabiri Adrian Wojnarowski ortaya çıkardı. Golden State Warriors’ın yıldızı Kevin Durant, kontratında yer alan 31.5 milyon Dolar değerindeki opsiyonunu kullanmadı ve resmen serbest oyuncu konumuna geldi.

Aşil tendonundan sakatlanan ve final serisini kaçırdıktan sonra New York’ta ameliyat geçiren 30 yaşındaki Durant için New York Knicks, Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers’ın devreye girmeyi düşüneceği haberde iddia olarak yer aldı.

26 Haziran 2019 2019 FIBA Dünya Kupası, İstanbul`da sergilendi Çin`in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası`nda şampiyon olacak ekibin müzesine götüreceği kupa, İstanbul`da sergilendi. İlgili Haberi Oku

İsterse yıllık 44.2 milyon Dolar…

NBA’de iki şampiyonluğu bulunan (2017 ve 2018) ve iki kez de Finaller’in MVP’si seçilen (2017, 2018) yıldız oyuncu farklı bir kulüple dört yıllık 164 milyon Dolar (yıllık 41 milyon Dolar) değerinde bir kontrat imzalayabilir. Teklif önceliğine sahip olan Golden State Warriors ise Durant’e 5 yıllık 221 milyon Dolar (yıllık 44.2 milyon Dolar) teklif edebilir.

Sakatlıktan döndükten sonra final serisinin 5. maçında aşil tendonundan sakatlanan Durant’in tamamen iyileşmesi için 2019-2020 sezonunu kaçırması bekleniyor. Buna rağmen Durant’in peşlindeki takımların oyuncuya maksimum kontrat önermesi bekleniyor.

Son güncelleme 20:46 | 26 Haziran 2019
espn Golden State Warriors Kevin Durant NBA
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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