Son dakika Fenerbahçe Mehmet Topal ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe, resmi siteden yaptığı açıklamayla milli futbolcu Mehmet Topal ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli takıma 2012 yılında Valencia’dan transfer edilen 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Mehmet Topal’ın adı son olarak Spor Toto 1. Lig’e yükselen Fatih Karagümrük ile anılıyordu.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle;

“Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır.

Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”

Fenerbahçe ile Mehmet Topal`ın yolları ayrıldı! İpler Antalyaspor maçında koptu... İlgili Haberi Oku

MEHMET TOPAL: 2019-2020 SEZONUNA AİT ALACAKLARIMI BIRAKTIM

Mehmet Topal’ın menajeri Batur Altırparmak, ayrılık sonrasında milli oyuncunun ağzından şu ifadeleri kullandı;

“Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olduğum Haziran 2012'den bu yana tek isteğim ve amacım; bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı.

Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım.

Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda dün akşam itibariyle ortak bir karar üzerinde uzlaşma sağlandı.”

Fenerbahçe'den Rizespor'a Vedat Muriç sitemi! Geçen sezonun devre arasında küme düşme hattındaki Çaykur Rizespor'a Aatıf'ı veren sarı-lacivertliler, aynı kolaylığı Muriç transferi için Karadeniz kulübünden alamadı. İlgili Haberi Oku

Mehmet Topal kimdir? Fenerbahçe Mehmet Topal`ı serbest bıraktı! Kaç yaşında? Mehmet Topal, 3 Mart 1986 tarihinde, Malatya'da dünyaya geldi. Mehmet Topal`ın uzun yıllardır formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını ayırdığı açıklandı. Süper Lig'in son haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'nin yıldızı Mehmet Topal, taraftarların protestosuna maruz kalmıştı. Peki Mehmet Topal kimdir? Kaç yaşında? İşte hayatına dair merak edilenler... İlgili Haberi Oku