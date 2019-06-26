Son dakika Fenerbahçe Mehmet Topal ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe, resmi siteden yaptığı açıklamayla milli futbolcu Mehmet Topal ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli takıma 2012 yılında Valencia’dan transfer edilen 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
Mehmet Topal’ın adı son olarak Spor Toto 1. Lig’e yükselen Fatih Karagümrük ile anılıyordu.
Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle;
“Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır.
Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”
MEHMET TOPAL: 2019-2020 SEZONUNA AİT ALACAKLARIMI BIRAKTIM
Mehmet Topal’ın menajeri Batur Altırparmak, ayrılık sonrasında milli oyuncunun ağzından şu ifadeleri kullandı;
“Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olduğum Haziran 2012'den bu yana tek isteğim ve amacım; bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı.
Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım.
Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda dün akşam itibariyle ortak bir karar üzerinde uzlaşma sağlandı.”