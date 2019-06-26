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Siyasetin zirvesi milli güreşçi Rıza Kayaalp’in düğününde bir araya geldi!
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Siyasetin zirvesi milli güreşçi Rıza Kayaalp’in düğününde bir araya geldi!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı törende hayatını Zeynep Yılmaz ile birleştirdi. Çiftin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kıydı.

26 Haziran 2019 00:48

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zeynep Yılmaz ile evlendi. Ankara’daki Göksu Ada Restaurant’ta yapılan törende nikahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kıydı.

Çiftin nikah şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Zeynep Yılmaz’a takdim etti.

Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından isimler de katıldı.

Zeynep Yılmaz ile Rıza Kayaalp’in ikinci düğün töreni 27 Haziran’da Yozgat’ta yapılacak.

Son güncelleme 00:48 | 26 Haziran 2019
Mansur Yavaş melih gökçek Recep Tayyip Erdoğan Rıza Kayaalp
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