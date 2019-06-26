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Nijerya: 1 – Gine: 0 | 2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu
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Nijerya: 1 – Gine: 0 | 2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Nijerya, Gine'yi Kasımpaşalı Kenneth Omeru'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

26 Haziran 2019 20:01

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Nijerya, Gine’yi 1-0 mağlup etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32’ncisi Mısır’da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu’nda Nijerya ile Gine karşı karşıya geldi.

İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Nijerya, daha önce Kasımpaşa forması da giyen Kenneth Omeruo’nun 73. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16’ya kalacak.

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Son güncelleme 20:02 | 26 Haziran 2019
2019 Afrika Uluslar Kupası gine Kasımpaşa Kenneth Omeru NİJERYA
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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