Mısırlı futbolcu Amr Warda cinsel içerikli mesajlar nedeniyle kadro dışı bırakıldı

Mısır Futbol Federasyonu, Merhan Keller isimli İspanyol bir modele Instagram hesabından cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan Amr Warda’yı süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı.

PAOK forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu iddialara göre Zimbabwe ile oynanan maçın ardından Instagram hesabından Merhan Keller’e cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

İspanyol model kendisine atılan cinsel içerikli ve tehdit mesajlarını Instagram hikayesinde paylaşarak Amr Warda’ya tepki gösterdi.

Mısır Futbol Federasyonu yaşananların ardından yaptığı bir resmi açıklama ile genç futbolcu Warda’nın kadro dışı bırakılarak Uluslar Kupası kafilesinden çıkarıldığını açıkladı.