SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AYM gazetecilerin hak ihlali başvurularını sonuçlandırdı!
Mısırlı futbolcu Amr Warda cinsel içerikli mesajlar nedeniyle kadro dışı bırakıldı
Dünyadan Futbol

Mısırlı futbolcu Amr Warda cinsel içerikli mesajlar nedeniyle kadro dışı bırakıldı

Mısırlı Amr Warda sosyal medya üzerinden İspanyol bir modele cinsel içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle Mısır’ın Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldı.

SKOR DIŞ HABER 26 Haziran 2019 17:51

Mısır Futbol Federasyonu, Merhan Keller isimli İspanyol bir modele Instagram hesabından cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan Amr Warda’yı süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı.

PAOK forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu iddialara göre Zimbabwe ile oynanan maçın ardından Instagram hesabından Merhan Keller’e cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

İspanyol model kendisine atılan cinsel içerikli ve tehdit mesajlarını Instagram hikayesinde paylaşarak Amr Warda’ya tepki gösterdi.

Mısır Futbol Federasyonu yaşananların ardından yaptığı bir resmi açıklama ile genç futbolcu Warda’nın kadro dışı bırakılarak Uluslar Kupası kafilesinden çıkarıldığını açıkladı.

Son güncelleme 18:25 | 26 Haziran 2019
Amr Warda Merhan Keller mısır
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR