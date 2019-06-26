‘Messi olduğunu söyleyip 23 kadınla ilişkiye girdi’ iddiası

İran’da yaşayan Reza Parastesh’in, Barcelona’nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi’yle olan benzerliğini kullanarak, 23 kadınla ilişkiye girdiği iddia ediliyor…

Marca’da yer alan habere göre; Reza Parastesh kendisini Messi olarak tanıttığı İran’lı kadınları İspanya’ya götürme vaadiyle kandırarak istismarda bulundu. Mağdur 23 kadının, gerçeği öğrendikten sonra Parastesh'e dava açtığı belirtiliyor.

‘HABERLER DOĞRU OLSA HAPİSTE OLACAKTIM’

Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Reza Parastesh kendisini karalamak isteyenlerin olduğunu söyledi. İranlı Messi yaptığı açıklamada, ”Haberler doğru olsa şu an hapiste olacaktım. Bu iddiaların hiçbirisi doğru değil. Hakkımda ortaya atılan bu haberler için tüm yasal savaşı başlatacağım ve ismimin temiz olduğundan emin olmanız için her şeyi yapacağım.” ifadelerini kullandı.

Messi’ye olan benzerliği ilk kez babası tarafından fark edilen Parastesh, zamanla benzerliği kendisi de kabullenmişti. Messi gibi sakal da bırakan ve arasının açık olduğu futbol konusundaki yeteneklerini geliştirmeye çalışan Parastesh, Barcelona forması giydiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca kısa sürede dünya çapında ‘İranlı Messi’ olarak tanınmaya başlanmıştı.

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Reza Parastesh İran sokalarında gezerken Messi sanıldığı için adeta izdiham yaşanıyor.

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