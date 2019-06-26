Mehmet Topal kimdir? Fenerbahçe Mehmet Topal’ı serbest bıraktı! Kaç yaşında?

Fenerbahçe, resmi siteden yaptığı açıklamayla milli futbolcu Mehmet Topal ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını duyurdu. üper Lig'in son haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşmanın son 15 dakika oynanırken Fenerbahçe taraftarı, Mehmet Topal'ı ıslıkla protesto etmeye başlamıştı. Fenerbahçe’yi 2012 yılında Valencia'dan transfer edilen 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Peki Mehmet Topal kimdir? İşte merak edilenleri…

MEHMET TOPAL KİMDİR?

Mehmet Topal, 3 Mart 1986 tarihinde, Malatya'da dünyaya geldi. 1999-2002 yılları arasında, Malatya Belediyespor'un altyapısında top koşturduktan sonra, 1999 yılında Çanakkale Dardenelspor'a transfer oldu

2002-2006 yılları arasında, Çanakkele Dardanelspor forması ile 33 maça çıkan futbolcu, bu maçlarda toplam 6 gol kaydetti. Defansif orta saha pozisyonunda oynayan ve gerektiğinde defans pozisyonunda da görev yapabilen Topal, Dardanelspor’daki başarılı futbolu ile Galatasaray yönetiminin dikkatini çekti.

Galatasaray S.K.’ne, bir milyon dolar karşığında, beş yıllık bir sözleşmeye imza atarak katılan Topal, böylece 14 numaralı formanın sahibi oldu. Teknik direktör Erik Gerets zamanında fazla forma giyme şansı bulamayan başarılı oyuncu, 2007-2008 sezonunda, Feldkamp’ın yönetime gelmesi ile birlikte ilk 11’de, sakatlanan Tobias Lindreoth’un yerine geçerek kendisine yer buldu.

Galatasaray’da gösteriği performans sayesinde A Milli Futbol Takımı’nda kendisine yer bulan Topal, Almanya-Türkiye maçında, Gökhan Zan’ın sakatlığı nedeniyle kadroya alındı ve de başarılı performansı nedeniyle pek çok Avrulpa klübünün ilgisini çekti.

2008 yılında, Galatasaray ile olan sözleşmesini beş yıllığına uzatan deneyimli orta saha oyuncusu, Avrulpa klüplerinden gelen teklifleri redderek takımında kalacağını açıkladı.

2009-2010 sezonunun ilk kısmını, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak geçiren Topal, ilk yarının bitmesinden önce iyileşerek sahalara geri döndü. Uzun bacakları ve top çalma yeteneğinden dolayı örümcek lakabı ile tanınan Mehmet Topal, Türk futbolunun en fazla gelecek vaat eden oyuncularından birisi olarak nitelendiriliyor.

Topal, 14 numaralı formayı giymesinin sebebinin idolü olan Patrick Vieira olduğunu söylerken, Vieira’nın şut çekme tekniklerini de kendisine örnek aldığını gizlemiyor.

2010 yılında transfer olduğu Valencia formasıyla 30 maçta sahada yer alan Mehmet Topal, takımının Uefa Avrupa liginde yarı final oynamasında büyük pay sahibiydi. Topal, 2011-2012 sezonunda Valencia ile şampiyonlar liginde üç maçta görev alırken, takımı grubunu üçüncü bitirerek yoluna Uefa Avrupa Ligi'nde devam etti. Valencia yarı finalde Atletico Madrid'e elenirken milli futbolcu Uefa Avrupa Ligi'nde 6 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

1 Temmuz 2012 tarihinde 4,5 Milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe’ye transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla 298 maça çıkan başarılı futbolcu 24 gol atarken, 25 golün de asistini yaptı.